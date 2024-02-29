Брянский губернатор прокомментировал послание Президента РФ

Губернатор Брянской области в своих соцсетях прокомментировал послание Президента России Федеральному Собранию.

Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Мероприятие прошло в Гостином дворе в Москве. Глава страны говорил о планах, стратегических задачах и новых национальных проектах.

На мероприятии был и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Как сказал наш Президент, перед Россией стоят большие задачи, которые можно реализовать только вместе, ведь вековая сплоченность и единство народов России — колоссальная, всепобеждающая сила. Конечно, вся страна сегодня вместе с нашими героями на передовой, которым труднее всего, но они делают все, чтобы защитить нас с вами, наша Родину. И мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни в борьбе с украинскими националистами», – сказал глава региона.

Александр Богомаз отметил важность нового национального проекта «Семья».

«Россия была и остается оплотом традиционных ценностей. Главное предназначение семьи — рождение и воспитание детей, а значит продолжение всего многонационального народа», – подчеркнул губернатор.

Новые национальные проекты Александр Богомаз назвал стратегическим заделом на будущее.