Брянский губернатор провел личный прием граждан

Брянский губернатор обсудил вопросы капремонта и обеспечения жильем на личном приеме с жителями. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.
В приемной Президента Российской Федерации в Брянской области губернатор региона Александр Богомаз встретился с жителями.
Так, жители села Луговец Мглинского района обеспокоены состоянием местного дома культуры. Он требует капитального ремонта. По указанию губернатора учреждение включили в план реконструкции на будущий год.
«На прием пришла целая семья — мама, папа и две дочки. Маме положена квартира как сироте. В этом году она могла бы получить однокомнатную квартиру, но понятно, что для четырех человек 33 метра — мало», – рассказал Александр Богомаз.
Глава региона сообщил семье о возможности получить сертификат на квартиру. Такой закон в был принят совсем недавно.
«Для семьи это стало хорошей новостью: решили, что используют материнский капитал как первоначальный взнос, внесут сумму сертификата, а это более 2,15 млн рублей, и приобретут в ипотеку двух- или трехкомнатную квартиру», – добавил Александр Богомаз.
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