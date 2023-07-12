Брянский губернатор провел личный прием граждан

Брянский губернатор обсудил вопросы капремонта и обеспечения жильем на личном приеме с жителями. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

В приемной Президента Российской Федерации в Брянской области губернатор региона Александр Богомаз встретился с жителями.

Так, жители села Луговец Мглинского района обеспокоены состоянием местного дома культуры. Он требует капитального ремонта. По указанию губернатора учреждение включили в план реконструкции на будущий год.

«На прием пришла целая семья — мама, папа и две дочки. Маме положена квартира как сироте. В этом году она могла бы получить однокомнатную квартиру, но понятно, что для четырех человек 33 метра — мало», – рассказал Александр Богомаз.

Глава региона сообщил семье о возможности получить сертификат на квартиру. Такой закон в был принят совсем недавно.

«Для семьи это стало хорошей новостью: решили, что используют материнский капитал как первоначальный взнос, внесут сумму сертификата, а это более 2,15 млн рублей, и приобретут в ипотеку двух- или трехкомнатную квартиру», – добавил Александр Богомаз.