Брянский губернатор провел заседание оперативного штаба в Клинцах
Губернатор Брянской области провёл заседание оперативного штаба на месте пожара на нефтебазе в Клинцах. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.
Губернатор Брянской области прибыл на место пожара на нефтебазе в Клинцах. Он провел там заседание оперативного штаба.
«Вместе со всеми оперативными и экстренными службами обсудили порядок действий по ликвидации пожара в ночное время. Сил и средств достаточно», — отметил Александр Богомаз.
Глава региона уточнил, что гражданским объектам ничего не угрожает.