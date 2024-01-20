Брянский губернатор провел заседание оперативного штаба в Клинцах

Губернатор Брянской области провёл заседание оперативного штаба на месте пожара на нефтебазе в Клинцах. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области прибыл на место пожара на нефтебазе в Клинцах. Он провел там заседание оперативного штаба.

«Вместе со всеми оперативными и экстренными службами обсудили порядок действий по ликвидации пожара в ночное время. Сил и средств достаточно», — отметил Александр Богомаз.

Глава региона уточнил, что гражданским объектам ничего не угрожает.