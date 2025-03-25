Брянский губернатор проверил ход реконструкции бывшего здания УМВД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз побывал в здании бывшего регионального УМВД. 1 сентября там откроют первый в России филиал Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. В настоящее время там идёт масштабная реконструкция.

Общая площадь общежития, спортивного зала и учебных кабинетов — 10 тысяч квадратных метров. Подрядчики на первых двух объектах уже приступили к работе. Ещё одни торги определят строителей, которые будут ремонтировать кабинеты.

Специалистам предстоит перепроектировать помещения, заменить отопление и проводку, сделать новые полы и потолки, а также обновить фасад.

На первом этаже общежития будут оборудованы однокомнатные квартиры-студии для преподавателей. Также в учебном заведении будет тренажерный зал и спортивная площадка на улице.

«По инициативе академика, ректора медицинского университета, нашего земляка Петра Витальевича Глыбочко у нас успешно работает Сеченовский медицинский предуниверсарий, а теперь будет и филиал Первого меда. Это большой задел на будущее, чтобы обеспечить область высокопрофессиональными медицинскими кадрами, которые будут готовить ведущие преподаватели лучшего медицинского вуза страны», — подчеркнул Александр Богомаз.

Из областного бюджета на капремонт выделили 600 млн рублей.