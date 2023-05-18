Брянский губернатор проводил контрактников на службу

Губернатор Брянской области проводил на службу военных, заключивших контракт. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

«В специальной военной операции принимают участие жители всей нашей страны и, конечно же, Брянской области. Жители нашего героического партизанского края сражаются за Россию, за мир без нацизма, защищают страну в это непростое время, когда поднял голову фашизм, с которым боролись наши отцы и деды», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что военнослужащие по контракту получают единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей из средств областного бюджета, а также материальное обеспечение от Министерства обороны РФ и денежное довольствие.

«Мы оказываем социальную помощь семьям участников специальной военной операции, чтобы пока мужья, отцы, сыновья защищают нашу страну, они были окружены заботой. Желаю, чтобы все вы вернулись домой! Мы обязательно победим!» – заключил брянский губернатор.