Брянский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ

Брянская область пережила очередную массированную атаку ВСУ. В ночь на субботу, 26 июля, подразделения противовоздушной обороны в небе над регионом уничтожили 24 украинских беспилотника.

По словам губернатора Александра Богомаза, все ликвидированные дроны были самолетного типа. При отражении удара обломки БПЛА упали на многоэтажку и нежилое здание в Советском районе Брянска.

«При обследовании мест падения обломков, разрушений не выявлено. Пострадавших нет», — отметил глава субъекта.

Следует добавить, что накануне вследствие атаки дронами-камикадзе ранения получили двое жителей села Случевск Погарского района. Сейчас они находятся в больнице.