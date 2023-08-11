Брянский губернатор сообщил о гибели ещё одного мужчины после обстрела
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале сообщил о гибели ещё одного мужчины в результате обстрела в селе Чаусы.
«К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела села Чаусы, еще один мужчина скончался. В настоящее время от действий ВСУ погибло двое мирных жителей», – уточнил Александр Богомаз.
Глава региона добавил, что пострадавшим женщине и мужчине оказывают медицинскую помощь.
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