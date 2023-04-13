Брянский губернатор вручил Феде Симоненко награду от Президента России

Губернатор Брянской области вручил юному Герою Феде Симоненко медаль «За отвагу» от Президента России. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

«В жизни всегда есть место подвигу, герои среди нас — это действительно так. Вся страна знает имя простого десятилетнего брянского мальчишки Феди Симоненко, который спас двух девочек из-под обстрела украинских диверсантов, сам при этом получив ранение. Несмотря на такой юный возраст, Федор повел себя как настоящий мужчина, боец!» – подчеркнул Александр Богомаз.

За мужество, отвагу и самоотверженность школьника из Климовского района Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу». Высокую государственную награду вручил Феде губернатор.