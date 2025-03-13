Брянский губернатор вручил медаль легенде брянской лёгкой атлетики Людмиле Ивановне Самотесовой. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз побывал в гостях у Заслуженного мастера спорта СССР Людмилы Ивановной Самотесовой. По поручению Президента России Владимира Путина глава региона вручил жительнице блокадного Ленинграда и кавалеру ордена «Знак Почёта» юбилейную медаль в честь 80-летия Победы.

«Большая часть её жизни связана с Брянской землей, со спортивным клубом «Десна». Она принимала участие в беге на сто и двести метров в эстафетах команд области, Российской Федерации и Советского Союза. В острейшей спортивной борьбе побеждала не раз, устанавливала рекорды. Имеет более 500 медалей различного достоинства за спортивные достижения», — рассказал глава региона.

Людмила Самотесова трижды участвовала Олимпийских играх в Токио, Риме и Мехико. Она завоевала три золотые медали Спартакиад народов Советского Союза и бронзовую медаль на Олимпийских играх в Мехико.

Заслуженный мастер спорта, 17-кратная чемпионка СССР, рекордсменка мира, призер Олимпийских игр, работала тренером в спортклубе «Десна». Она воспитала трёх мастеров спорта, более 50 разрядников, трёх чемпионов России, бронзового призера юношеского первенства Советского Союза.