Брянский губернатор вручил орден председателю Гомельского облисполкома

Губернатор Брянской области на выставке-форуме «Россия» вручил председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко орден Дружбы народов. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

На Международной выставке-форуме «Россия» губернатор Брянской области вручил председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко орден Дружбы народов. Александр Богомаз оценил его вклад в укрепление межнационального мира, реализации совместных проектов и стратегического партнерство.

«Уверен, впереди с братьями-белорусами у нас еще много совместных проектов, а с каждым днем, с каждым часом мы становимся роднее друг другу, вместе строим общий дом — Союзное государство, которое укрепляется и становится еще сильнее», — подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что между Брянской и Гомельской областью, растет торговый оборот.

«Он составляет почти 40 % от всего товарооборота с Беларусью, реализуются масштабные инвестиционные проекты в сфере жилищного и дорожного строительства, промышленности и сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, молодежной политики», — отметил Александр Богомаз.