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Брянский губернатор встретился Председателем Совфеда Валентиной Матвиенко

2024, 03 июля 15:34 Лента новостей
Брянский губернатор встретился Председателем Совфеда Валентиной Матвиенко
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Брянский губернатор обсудил развитие региона с Председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Об встрече Александр Богомаз рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Они обсудили социально-экономическое развитие региона.

«Валентина Ивановна подчеркнула важность проведения Дней Брянской области в верхней палате парламента. Для нашего региона это возможность для региона показать достижения, поделиться успехами и опытом и обозначить вопросы, требующие поддержки на федеральном уровне», — отметил Александр Богомаз.

Председатель Совфеда отметила высокие темпы развития промышленного производства и сельского хозяйства в регионе.

«По всем показателям Брянская область — на солидном уровне. И, несмотря на непростую ситуацию в нашем непростом регионе, мы живем, работаем и развиваемся!» — заключил Александр Богомаз.

 

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