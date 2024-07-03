Брянский губернатор встретился Председателем Совфеда Валентиной Матвиенко

Брянский губернатор обсудил развитие региона с Председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Об встрече Александр Богомаз рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Они обсудили социально-экономическое развитие региона.

«Валентина Ивановна подчеркнула важность проведения Дней Брянской области в верхней палате парламента. Для нашего региона это возможность для региона показать достижения, поделиться успехами и опытом и обозначить вопросы, требующие поддержки на федеральном уровне», — отметил Александр Богомаз.

Председатель Совфеда отметила высокие темпы развития промышленного производства и сельского хозяйства в регионе.

«По всем показателям Брянская область — на солидном уровне. И, несмотря на непростую ситуацию в нашем непростом регионе, мы живем, работаем и развиваемся!» — заключил Александр Богомаз.