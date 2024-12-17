Брянский губернатор встретился руководителем компании «Мегаполис»

Брянский губернатор обсудил строительство соцобъектов с руководителем компании «Мегаполис». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с руководителем компании «Мегаполис» Алексеем Кубаревым. Они обсудили строительство социальных объектов в «Мегаполис-парке».

«Это развивающийся микрорайон, где введено уже более 280 тысяч квадратных метров жилья, и строительство продолжается. За счет областного бюджета построен детский сад. Конечно, при таком количестве построенных квартир здесь должна быть и школа, и ее строительство — это обязанность застройщика», — уточнил Александр Богомаз.

Компания по итогам торгов получила участок земли в 95 гектаров по выгодной цене. На нём должны появиться школа и два детских сада.

«Проект уже готов, весной начнется строительство школы», — добавил Александр Богомаз.