Брянский губернатор встретился с гендиректором «Россети»

Губернатор Брянской области встретился с гендиректором северо-западного филиала «Россети».

В своём телеграм-канале брянский губернатор сообщил о визите в регион генерального директора филиала ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» — МЭС Северо-Запада Дмитрия Очайкина. Вместе они обсудили работу энергосистемы Брянской области.

«Основной критерий работы энергетических объектов — их надежность и безаварийность. Уровень технологических нарушений в прошлом году снизился на 42 %, не было допущено сбоев и в осенне-зимний период», – подчеркнул губернатор.

Глава региона поблагодарил работников «Россети» за оперативное восстановление энергоснабжения в приграничных районах после обстрелов.

«Будем и дальше совместно решать все поставленные задачи, направленные на обеспечение жителей региона надежным энергоснабжением», –заключил Александр Богомаз.