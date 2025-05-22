Брянский губернатор встретился с гендиректором Российской телевизионной и радиовещательной сети

Брянский губернатор обсудил с гендиректором Российской телевизионной и радиовещательной сети работу в приграничье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с генеральным директором Российской телевизионной и радиовещательной сети Андреем Романченко, полномочным представителем гендиректора Владимиром Кожемякиным и директором Брянского ОРТПЦ Ириной Малявко. Они обсудили работу предприятия в условиях приграничья. Брянский филиал седьмой год подряд вышел в лидеры в стране по коэффициенту исправности работы всей телерадиовещательной сети.
«Несмотря на ежедневные атаки ВСУ, которые целенаправленно пытаются уничтожить объекты РТРС, специалисты центра при поддержке сотрудников пограничного управления ФСБ России по Брянской области в кратчайшие сроки устраняют все повреждения и обеспечивают практически бесперебойное вещание, без длительных остановок», — подчеркнул Александр Богомаз.
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