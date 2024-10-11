Брянский губернатор встретился с гендиректоров сталелитейного предприятия

Брянский губернатор обсудил перспективы развития сталелитейного предприятия «Сталь-трейд» с его гендиректоров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области встретился с генеральным директором ООО «Сталь-трейд»

Дмитрием Павловым. Компания занимается изготовлением продукции стального и чугунного литья. На встрече обсудили развитие предприятия.

«Если в 2003 году объём составлял 50 тонн в месяц, то в этом году — более 900 тонн. Основные потребители — железнодорожное, тяжелое, транспортное машиностроение, нефтегазовая отрасль», — подчеркнул Александр Богомаз.

Не так давно на предприятии модернизировали оборудование, в том числе запустили новые печи в литейном цеху и линию малотонажного литья

«Все это дает новые рабочие места, налоги в бюджет, но самое главное — предприятие обеспечивает промышленную безопасность нашей страны», — заключил Александр Богомаз.