Брянский губернатор встретился с генсекретарем Федерации бокса и депутатом Госдумы

Губернатор Брянской области обсудил развитие бокса с генсекретарем Федерации бокса Татьяной Кириенко и депутатом Госдумы Николаем Валуевым. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области встретился с генеральным секретарем Федерации бокса России Татьяной Кириенко и первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николаем Валуевым. Они обсудили перспективы развития бокса в регионе.

«Брянская область сегодня — точка роста бокса, причем именно женского. Одна из наших звездочек — Елена Бабичева, член сборной России, победительница первенства Европы среди женщин, которая вернулась с серебром чемпионата Европы по боксу. Смело можно сказать, что наш регион — кузница кадров для сборной страны, и это благодаря опытному тренерскому составу и победам наших девушек, которые мотивируют и остальных заниматься этим видом спорта», – подчеркнул Александр Богомаз.

На встрече речь шла об открытии академии женского бокса в Брянске. Также осенью в областном центре планируют провести чемпионат России среди женщин по боксу (6+).

«Мы будем рады принять спортсменок со всей страны!» – отметил Александр Богомаз.