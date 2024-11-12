Брянский губернатор встретился с омбудсменом России

Брянский губернатор обсудил работу пунктов временного размещения с омбудсменом России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Они обсудили работу пунктов временного размещения в регионе. В них находятся жители Курской области, вынужденные покинуть свои дома.

«Сейчас самое главное для всех нас, для всего общества — сплотиться и помогать тем, кто в этом нуждается, нашим защитникам, которые сражаются с украинскими националистами, окружить вниманием и заботой родных и близких участников специальной военной операции. И эта работа у нас ведется», – отметил Александр Богомаз.