 Брянский губернатор встретился с организаторами патриотического автопробега   

Акция в Брянске была видна даже из космоса.

Губернатор Александр Богомаз встретился с организаторами патриотического автопробега «Мы za мир!». Мероприятие прошло в Брянске. Основным организатором автопробега стало сообщество автомобилистов «Стиль Строгий».

«Молодцы! Главное, что люди поддержали акцию. Жители нашей области поддержали. Брянская область очень патриотичная, мы помним подвиги наших предков, их заслуги. И вот ваш пример, тоже очень важный. Вы молодёжь, молодые ребята, и спасибо вам за такую поддержку!» — поблагодарил организаторов глава региона.

На сайте правительства отметили, что в акции «Мы za мир!» участвовали более 2200 жителей. А само мероприятие в Брянске было видно даже из космоса.