Брянский губернатор встретился с представителем МИД России в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Временно исполняющий обязанности представителя МИД России в Воронеже Алексей Ростовский посетил Брянск. Он встретился с губернатором региона Александром Богомазом. Они обсудили взаимодействие МИД России с органами власти.

«Жизнь не стоит на месте, и мирная повестка тоже актуальна: работает экономика, промышленность, сельское хозяйство, строятся социальные объекты, дороги и, конечно, развиваются экономические связи с дружественными государствами, в первую очередь, с Республикой Беларусь», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что областное правительство взаимодействует с департаментом по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями. Речь идёт о выполнении международных договоров, а также международных и внешнеэкономических связях.