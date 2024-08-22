Брянский губернатор встретился с представителем МИД России в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Временно исполняющий обязанности представителя МИД России в Воронеже Алексей Ростовский посетил Брянск. Он встретился с губернатором региона Александром Богомазом. Они обсудили взаимодействие МИД России с органами власти.
«Жизнь не стоит на месте, и мирная повестка тоже актуальна: работает экономика, промышленность, сельское хозяйство, строятся социальные объекты, дороги и, конечно, развиваются экономические связи с дружественными государствами, в первую очередь, с Республикой Беларусь», – подчеркнул Александр Богомаз.
Глава региона добавил, что областное правительство взаимодействует с департаментом по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями. Речь идёт о выполнении международных договоров, а также международных и внешнеэкономических связях.
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