Брянский губернатор встретился с руководителем Росреестра

Губернатор Брянской области обсудил исполнение поручения Президента России с руководителем Управления Росреестра. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с руководителем Управления Росреестра по Брянской области Андреем Новиковым. Они обсудили работу ведомства, а также исполнение поручения Президента России по реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных». В частности, речь шла о создании федеральной информационной системы, которая упростит получение госуслуг для бизнеса и граждан.

В Управлении Росреестра по Брянской области в прошлом году обработали около 650 тыс заявлений.

«Большинство услуг можно получить в электронном виде, сроки государственной регистрации сократились до 3-5 дней, а в отдельных случаях — до 24 часов. Важно, что решается главная задача — чтобы наши жители и представители бизнеса могли совершать операции с недвижимостью в режиме «одного окна», просто и быстро», – уточнил Александр Богомаз.