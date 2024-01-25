Город32

Брянский губернатор встретился с семьями погибших военных

2024, 25 января 09:26 Лента новостей
Брянский губернатор встретился с семьями погибших военных
Источник фото

Брянский губернатор встретился с семьями погибших военных, награждённых орденами Мужества. 

Губернатор Брянской области встретился с родными военнослужащих, погибших на спецоперации. Шесть парней не вернулись с фронта. Их наградили орденами Мужества посмертно. 

«Каждый из них принял единственное возможное для себя решение и пошел защищать Родину. Нас с вами», – подчеркнул Александр Богомаз.

Гвардии лейтенант Владислав Чередниченко с детства мечтал стать военным.  А его одноклассник Руслан Писарев был замкомандира взвода и командиром расчета боевой машины.

Младший сержант Владислав Юрков был артиллеристом и разведчиком. У него осталась жена и две дочки.

Сергей Водичев волонтером поехал на Донбасс, а потом стал служить по контракту. У него подрастает сын Тимур.

Анатолий Соколов служил в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. А Младший сержант Константин Левшаков был гранатометчиком отделения связи взвода связи мотострелкового батальона.

«Пока мы помним наших Героев, они живы», – заключил Александр Богомаз.

Читайте также
Сотрудники брянской УК собрали посылки на фронт
25 января 11:24
Сотрудники брянской УК собрали посылки на фронт
Брянская спортсменка стала второй на Всероссийском турнире по боксу
25 января 11:21
Брянская спортсменка стала второй на Всероссийском турнире по боксу
Более 2,7 тыс км автодорог обработали от гололёда брянские дорожники
25 января 11:05
Более 2,7 тыс км автодорог обработали от гололёда брянские дорожники
Брянский губернатор вручил орден Дружбы бывшему начальнику полиции региона
25 января 10:27
Брянский губернатор вручил орден Дружбы бывшему начальнику полиции региона

Новости регионов

Актуальные темы

Лента новостей
Резервуары Клинцовской нефтебазы загорелись после атаки беспилотника
Лента новостей
32 жителя частного сектора эвакуировали из-за пожара на нефтебазе в Клинцах
Лента новостей
Брянский губернатор провел заседание оперативного штаба в Клинцах
Лента новостей
Брянский губернатор встретился с руководителем Росреестра
Спорт
Пять медалей завоевали брянские каратисты в Курске

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Новогодний Wink.ru: какие фильмы и сериалы больше всего смотрели на каникулах
Новогодний Wink.ru: какие фильмы и сериалы больше всего смотрели на каникулах

Видеосервис Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) представляет зрительские предпочтения за период с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Как всегда, в эти дни у экранов собираются разные поколения, а многие фильмы и сериалы смотрят всей семьей. Поэтому неудивительно, что в топ-10 фильмов вошли в основном картины для семейного просмотра, а любимым жанром оказались новогодние комедии. Из первой десятки сериалов сразу шесть представляют линейку Wink Originals, а первое место по просмотрам уже два месяца сохраняет за собой драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).

Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре
Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре

Брянские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Продолжается регистрация на VII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»
Продолжается регистрация на VII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»

Как сообщает Телеграмм канал «ИнформБюро» https://t.me/informationbureau, заявки могут подать учащиеся 9-11 классов средних школ, а также студенты колледжей и лицеев. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.