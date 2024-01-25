Брянский губернатор встретился с семьями погибших военных, награждённых орденами Мужества.

Губернатор Брянской области встретился с родными военнослужащих, погибших на спецоперации. Шесть парней не вернулись с фронта. Их наградили орденами Мужества посмертно.

«Каждый из них принял единственное возможное для себя решение и пошел защищать Родину. Нас с вами», – подчеркнул Александр Богомаз.

Гвардии лейтенант Владислав Чередниченко с детства мечтал стать военным. А его одноклассник Руслан Писарев был замкомандира взвода и командиром расчета боевой машины.

Младший сержант Владислав Юрков был артиллеристом и разведчиком. У него осталась жена и две дочки.

Сергей Водичев волонтером поехал на Донбасс, а потом стал служить по контракту. У него подрастает сын Тимур.

Анатолий Соколов служил в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. А Младший сержант Константин Левшаков был гранатометчиком отделения связи взвода связи мотострелкового батальона.

«Пока мы помним наших Героев, они живы», – заключил Александр Богомаз.