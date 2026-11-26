В приграничных районах Брянщины появятся временные площадки накопления отходов

2026, 26 ноября 17:24

В приграничных районах Брянщины появятся временные площадки накопления отходов. Об этом сообщил на прямой линии губернатор региона Егор Ковальчук.

В Брянской области проходит прямая линия жителей с губернатором Егором Ковальчуком.

К главе региона обратилась жительница посёлка Белая Берёзка. Она пожаловалась на работу регоператора. Компания перестала вывозить мусор из-за обстрелов. Губернатор Егор Ковальчук уточнил, что в приграничье несколько мусоровозов вышли из строя из-за атак. Глава региона добавил, что прорабатывается вопрос об организации временных площадок накопления отходов. С них при содействии военнослужащих будет организован вывоз.

«Непростые времена требуют нестандартных решения», — подчеркнул Егор Ковальчук.

Трансляция проходит на официальной странице главы региона «ВКонтакте», а также в эфире телеканалов «Брянская губерния», «Брянск24», «ОТР». До 19 часов включительно вопросы принимает единый call-центр по телефонам 8-991-214-27-02 и (4832)772-702.