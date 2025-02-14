Брянский губернатор встретился с ветеранами войны в Афганистане

Брянский губернатор обсудил меры соцподдержки с ветеранами войны в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне 36-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с активом ветеранских организаций.

«3164 уроженца Брянской области приняли участие в той войне. 133 наши земляка не вернулись домой живыми. Мы всегда будем помнить всех, кто исполнил долг перед Родиной, отдал свои жизни за нашу страну, за наш народ», – уточнил Александр Богомаз.

Глава области уточнил, что уже 10 лет в регионе ежемесячную выплату получают отец, мать и жена погибшего в вооруженных конфликтах бойца. Он подчеркнул, что социальные гарантии и льготы для участников специальной военной операции, должны распространяться на бойцов других военных конфликтов.

«Выступим с законодательной инициативой перед депутатами областной Думы», – подчеркнул Александр Богомаз.