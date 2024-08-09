Брянский губернатор встретился с заместителем военного коменданта ЛНР

Брянский губернатор встретился с заместителем военного коменданта Луганской Народной Республики. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Заместитель военного коменданта Луганской Народной Республики Сергей Ковалев посетил Брянскую область, где он родился и вырос. Сергей Ковалев встретился с губернатором региона Александром Богомазом.

«Уже два года Брянская область шефствует над городом Брянкой. Там работают наши строители, строят и восстанавливают социальные объекты, коммунальную инфраструктуру, капитально ремонтируют жилой фонд. Все это время благодаря взаимодействию с руководством Республики, и, безусловно, при участии военных, обеспечивается безопасное пребывание наших организаций на территории ЛНР», – отметил глава региона.

Александр Богомаз поблагодарил гостя за высокий профессионализм. Сергей Ковалев же отметил преображение Брянской области.

«Столько новых дорог, мостов, спортивные объекты, на улицах много цветов, новые автобусы и троллейбусы, поразило буквально все! А благодаря тому, что такие регионы, как Брянская область, помогают восстанавливать новые территории, это видят и ценят жители ЛНР», — сказал заместитель военного коменданта ЛНР.