Брянский губернатор встретился с зампредседателя Комитета Совета Федерации России

2026, 22 января 10:35

Брянский губернатор встретился с зампредседателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Натальей Комаровой. Они обсудили развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.

С 2018 года в Брянской области сбором, переработкой и утилизацией ТКО занимается региональный оператор АО «Чистая планета». В регионе действует один из самых низких в ЦФО тариф за вывоз мусора — 112 рублей на человека в месяц. 241 мусоровоз компании оснащён системой «ГЛОНАСС». В 2024 году из областного бюджета закупили 20 новых машин на 229 млн рублей для обслуживания города Брянска. Кроме того, за счёт федеральной субсидии на 103,7 млн рублей приобрели 7 362 контейнера для раздельного накопления ТКО.

Для обработки мусора работают пять мусоросортировочных станций в Брянске, Трубчевском, Суражском, Комаричском и Жуковском районах. Размещаются ТКО на 11 полигонах и двух объектах размещения отходов. Остаточная вместимость на конец прошлого года составила 1,8 млн тонн.

В посёлке Большое Полпино за 1,5 млрд рублей из областного бюджета строят новый полигон ТКО с площадкой компостирования отходов. Проектная мощность его составляет 15 лет.

«Наталья Владимировна оценила ход строительства полигона. Первая очередь находится в высокой стадии готовности, рассчитываем ввести ее в эксплуатацию в мае этого года. На совещании с Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию она подчеркнула, что

сейчас важно выполнить ту работу, которая до 1 января 2028 года в каждом регионе Российской Федерации приведет к тому, что система обращения с твердыми коммунальными отходами будет соответствовать стандартам, введенным в Российской Федерации», – подчеркнул Александр Богомаз.