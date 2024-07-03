Брянский губернатор встретился с зампредседателя Совета Федерации

Брянский губернатор Александр Богомаз встретился с зампредседателя Совета Федерации. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

В Совете Федерации Федерального Собрания России завершаются Дни Брянской области. Губернатор Александр Богомаз встретился с заместителем Председателя Совета Федерации Инной Святенко. В мае делегация Совфеда во главе с Инной Святенко посетила Брянскую область в рамках проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор». На встрече обсудили развитие региона в различных сферах.

«Ирина Юрьевна отметила, что у нас оперативно реагируют на все просьбы участников специальной военной операции и членов их семей. Обсудили меры поддержки, которые работают в регионе. Благодарен за высокую оценку нашей работы!» – подчеркнул Александр Богомаз.