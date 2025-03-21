Брянский губернатор встретился с замруководителя Федерального казначейства России

Брянский губернатор обсудил взаимодействие с замруководителя Федерального казначейства России. Об этом глава региона рассказал в своём телеграмм-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с заместителем руководителя Федерального казначейства России Александром Демидовым и начальником Управления ведомственных проектов Федерального казначейства Алексеем Долгалевым. Вместе с руководителем Управления Федерального казначейства по Брянской области Оксаной Беляевой они обсудили вопросы взаимодействия правительства, федерального и регионального казначейств.

«Заместитель руководителя Федерального казначейства России отметил высокий профессионализм сотрудников Департамента финансов Брянской области, Управления Федерального казначейства по Брянской области. Он подчеркнул, что в рамках рабочей поездки в регион отработан ряд важных вопросов, которые стоят перед ведомством, подведены итоги деятельности за 2024 год, вручены заслуженные награды лучшим сотрудникам», – отметил Александр Богомаз.