Брянский губернатор встретился с замсекретаря Общественной палаты России

Брянский губернатор обсудил сотрудничество с замсекретаря Общественной палаты России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Накануне в правительстве Брянской области губернатор Александр Богомаз встретился с заместителем секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владиславом Грибом. Они обсудили сотрудничество и роль региональной Общественной палаты на федеральном уровне.
«Общественная палата Брянской области одна из лучших по своему составу и взаимодействию на федеральном уровне. Мы гордимся тем, что членами региональной палаты являются добровольцы отряда БАРС-Брянск, которые защищают нашу Родину, всеми, кто поддерживают участников СВО и их семьи», — отметил Владислав Гриб.
Александр Богомаз заверил, что власть продолжит оказывать поддержку всех гражданских инициатив.
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