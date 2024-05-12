Брянский губернатор выразил соболезнования родным погибших в Белгороде

Брянский губернатор выразил соболезнования родным погибших при ракетном ударе в Белгороде. Глава региона разместил пост в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области разместил пост в своих соцсетях в связи с очередной атакой на Белгород. Ракетный удар ВСУ нанесли по жилому многоквартирному дому. Глава региона назвал произошедшее чудовищным и бесчеловечным актом терроризма.

«От себя лично и от жителей приграничной Брянской области выражаю соболезнования родным погибших… . Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим», — подчеркнул Александр Богомаз.