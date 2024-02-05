Брянский губернатор выразил соболезнования родным погибших в Лисичанске
Губернатор Брянской области выразил соболезнования родным погибших при обстреле в луганском Лисичанске.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграмм-канале прокомментировал трагедию в Лисичанске Луганской Народной Республики. Обстрел пекарни глава региона назвал бесчеловечным террористическим актом украинского режима. Там погибли 28 мирных жителей.
«От себя лично и от жителей Брянской области выражаю соболезнования Главе республики Леониду Ивановичу Пасечнику и родным погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», – подчеркнул Александр Богомаз.
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