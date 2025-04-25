Брянский казачий кадетский корпус стал лучшим в России

Стародубский казачий кадетский корпус признан лучшим в России. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

На Бородинском поле в Можайском городском округе Московской области прошёл финал всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус». За него боролись 10 команд из Краснодарского края, Луганской Народной Республики, Ростовской, Воронежской, Брянской, Пензенской и Самарской областей.

Победу одержал Стародубский казачий кадетский корпус. Брянские школьники получат переходящее знамя Президента Российской Федерации, а также денежную премию в три миллиона рублей.