Брянский мальчик Федор получил медаль «Доблесть и отвага»

Брянский мальчик Федор получил медаль Следственного комитета России «Доблесть и отвага». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
2 марта диверсанты напали на автомобиль с детьми в Климовском районе. Водитель погиб. Десятилетний Федор Симоненко получил ранение, но увел в безопасное место двух младшеклассниц, находившихся рядом с ним.
Герой России, руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор юстиции Сергей Петров приехал к мальчику в больницу. Он вручил мальчику ведомственную медаль Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага».
«Сегодня важный день для всей Брянской области. Потому что в новое время на нашей земле рождаются настоящие герои, готовые проявлять в опасных для жизни условиях самоотверженность, доблесть и отвагу, принимать мужественные решения», – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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