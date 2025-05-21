Брянский пенсионер получил условное наказание за стрельбу по подросткам

Брянский пенсионер получил условное наказание за стрельбу из винтовки по подросткам. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Клетнянского района рассмотрел уголовное дело о хулеганстве с применением оружия. На скамье подсудимых оказался 67-летний житель посёлка Клетня.

26 февраля 2025 года на улице Профинтерна пенсионер из окна своего дома открыл стрельбу из пневматической винтовки по подросткам. Он решил, что мальчики решили похитить его имущество. Один ребёнок получил телесные повреждения, не повлекшие за собой расстройство здоровья.

Подсудимый признал себя виновным. Суд приговорил его к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.