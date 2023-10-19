Брянский школьник получил главную награду «Артека»

16-летний школьник из Брянска получил главную награду детского центра «Артек». Об этом рассказали в региональном департамента образования и науки.

В Международном детском центре «Артек» завершилась 11-я смена. Она называлась «Артек» – мой добрый учитель». В смене участвовали 43 ребенка из Брянской области.

На «Встрече перед расставанием» вручили главную награду центра – знак общественного признания «Звезда Артека». Её получил шестнадцатилетний Никита Стрекалов из Брянска. Парень наградили за участие в программах лагеря и уважение сверстников.

Никита выиграл Всероссийский конкурс «Вектор успеха» и впервые приехал в «Артек». Он отдыхал в лагере «Янтарный».