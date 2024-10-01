Брянский спикер подписал соглашение с председателем Народного совета ЛНР

Брянский спикер подписал соглашение о сотрудничестве с председателем Народного совета ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Накануне председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот посетил Луганскую Народную Республику. Он поучаствовал в праздновании Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией.
Валентин Суббот встретился с Председателем Народного Совета ЛНР Денисом Мирошниченко в городе Луганске. Они подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Брянской областной Думой и Народным Советом Луганской Народной Республики.
«Уверен, что, несмотря на внешние вызовы, с которыми нам всем приходится сталкиваться, наша совместная работа будет развиваться по всем ключевым направлениям, расширит экономическое и культурное взаимодействие на благо жителей наших регионов. Особо важно совершенствовать законодательный опыт в сфере поддержки участников специальной военной операции и их семей, способствовать распространению лучших практик социальной помощи военнослужащим», — отметил Валентин Суббот.
Брянская делегация также возложила цветы к монументу «Они отстояли Родину» и к мемориальному комплексу «Незаживающая рана Донбасса». В последнем захоронены около 400 мирных жителей ЛНР, погибших при обстрелах.
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