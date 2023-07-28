Брянский спортсмен покорил гору Эльбрус

Мастер спорта России по лыжным гонкам из Брянска покорил гору Эльбрус. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

27 июля на вершине горы Эльбрус впервые в истории подняли флаг Брянского государственного училища олимпийского резерва. Вершину в 5642 метра над уровнем моря покорил инструктор-методист училища, мастер спорта России по лыжным гонкам Владимир Фёдоров. Поднялся на гору он вместе с группой.

Эльбрус считается самой высокой горной вершиной России и Европы.