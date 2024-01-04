Брянский суд отправил сжёгшую паспорт девушку под домашний арест

Брянский суд отправил жительницу Москвы, сжёгшую паспорт, под домашний арест. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители предъявили обвинение в надругательстве над Государственным гербом России 22-летней жительнице Москвы. Напомним, утром 1 января около развлекательного клуба по улице 2-ой Почепской в Брянске девушка на глазах у людей и на камеру сожгла свой паспорт.

Следователи также выяснили, что 12 ноября фигурантка в баре на проспекте Ленина областного центра поругалась с посетительницей и ударила ей кулаком в лицо, причинив вред здоровью средней тяжести.

Следователь просил суд заключить девушку под стражу, но высшая инстанция отправила её под домашний арест. Расследование продолжается.