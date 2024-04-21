Брянским пограничникам передали оборудование на 112 млн рублей, закупленное за счёт «Сбербанка». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава региона вместе с представителями Регионального отделением ОНФ передали пограничникам брянского ФСБ и группировки «Брянск» Минобороны РФ спецоборудование. На более чем 112 млн рублей Фонд «Во имя Отечества» за счёт средств Сбербанка купил средства радиоэлектронной борьбы,

180 блокираторов беспилотных летательных аппаратов и автоматические пеленгаторы.

«Хочу поблагодарить председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Оскаровича Грефа за понимание ситуации. В конце прошлого года у нас состоялась встреча с главой Сбербанка, я обратился к нему с просьбой, чтобы банк помог нашему Погрануправлению, группировке прикрытия государственной границы Министерства обороны России с закупкой спецоборудования, необходимого для выполнения поставленных задач по защите границы и нашего мирного населения. Огромное спасибо за то, что Сбербанк нас услышал!» — подчеркнул Александр Богомаз.

Всего при поддержке компании планируют купить оборудование на 500 млн рублей.