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Брянское село Курковичи попало под обстрел

2023, 19 апреля 08:02 Лента новостей
Брянское село Курковичи попало под обстрел
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Жилой дом и автомобиль пострадали при обстреле в селе Курковичи. О происшествии в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

«ВСУ произвели обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте», – уточнил глава Брянской области.

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