Брянску планируют присвоить звание города партизанской славы

Брянску планируют присвоить почётное звание «Город партизанской славы». Об этом сообщили в пресс-службе городского Совета народных депутатов.

На заседании Брянского городского Совета народных депутатов обсудили присвоение городу Брянску почётного звания «Город партизанской славы». Депутаты планируют обратиться с ходатайством к губернатору Брянской области Александру Богомазу.

«Принятие решения о присвоении Брянску звания «Город партизанской славы» говорит о преемственности поколений. Неофициально это звание нашему городу присвоено уже давно, но юридически это не было закреплено. Мы видим, как в соседнем государстве в последнее время меняют и переписывают историю, создают новых героев. Но в реалиях сегодняшних дней, живя на приграничной территории, мы ничего не должны забывать. Это нужно для будущих поколений, для сохранения нашей истории. Поэтому, там, где необходимо придать официальный статус, нужно это сделать», — отметил мэр Брянска Александр Макаров.