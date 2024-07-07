Брянскую область наградили на выставке-форуме «Россия»

Брянскую область наградили за вклад в Международную выставку-форум «Россия». Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
В Москве на ВДНХ подвели итоги работы Международной выставке-форума «Россия». В церемонии участвовали руководители регионов и федеральных органов власти, общественных организаций, корпораций и СМИ.
Брянская область также представила свои достижения на выставке. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин вручил памятную статуэтку губернатору региона Александру Богомазу.
«Благодарен председателю Оргкомитета выставки-форума «Россия» Сергею Владиленовичу Кириенко, который отметил Брянскую область за вклад в выставку и за те достижения в экономике, социальной сфере, которые были представлены на нашем стенде», – подчеркнул Александр Богомаз.
Международную выставку-форум «Россия» за 8 месяцев посетили более 18 миллионов человек.
03.07.2024 12:20
День мужества и героизма
В Смоленске отметили День ветеранов боевых действий. Праздник неофициальный, но значимый для очень многих. Более двух миллионов человек прошли горячие точки в нашей стране и за рубежом: Афганистан, чеченские кампании, Сирия… Сегодня – СВО, где наши воины каждый день проявляют мужество и героизм. В Смоленске памятная акция прошла в Сквере Памяти воинов-интернацио-налистов. С приветственным словом к участникам обратился председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.
03.07.2024 12:18
В официальном статусе
Смоленская областная Дума и Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея заключили Соглашение о сотрудничестве. Давнее сотрудничество двух регионов приобрело официально закрепленный статус – на минувшей неделе в столице региона подписали Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Советом-Хасэ Республики Адыгея и Смоленской областной Думой. Свои подписи под документом поставили спикер облдумы Игорь Ляхов и руководитель Госсовета Владимир Нарожный. На церемонии присутствовали представители депутатского корпуса
03.07.2024 12:16
Витебские договорённости
Как регион развивает сотрудничество с Белоруссией? Прошедший в конце июня в Витебске IX Форум регионов Белоруссии и России красноречиво показал, что союзная интеграция выходит на новый уровень. И здесь активная роль принадлежит именно регионам. О важности и значимости мероприятия говорит тот факт, что к его участникам по видеосвязи обратились президенты двух государств Владимир Путин и
03.07.2024 12:14
Обновить и заменить
В Москве 1 июля прошёл первый форум «Строим Россию!», в пленарном заседании которого приняли участие глава Минстроя России Ирек Файзуллин, президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также представители регионов, Совета Федерации и ДОМ.РФ. Предложения по развитию инфраструктуры и жилищного строительства участникам заседания представил губернатор Василий Анохин. «Сегодня в стране и у нас
03.07.2024 12:12
В процессе производства
Комплексное развитие смоленского машиностроения обсудили во время рабочей встречи в Смоленске губернатор Василий Анохин и член бюро правления Союза машиностроителей России, генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. Одна из тем встречи – это размещение новых производств в индустриальных парках «Феникс» и «Сафоново», особой экономической зоне «Стабна». По словам Василия Анохина, в планах –
03.07.2024 12:11
Прочные связи
Давнее сотрудничество двух регионов обрело официальный статус. На минувшей неделе в регионе состоялось подписание Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея и Смоленской областной Думой. Свои подписи под документом поставили спикер облдумы Игорь Ляхов и руководитель Госсовета Владимир Нарожный. На церемонии присутствовали представители депутатского корпуса законодательного собрания Смоленщины, а также их