Брянскую область наградили на выставке-форуме «Россия»

Брянскую область наградили за вклад в Международную выставку-форум «Россия». Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В Москве на ВДНХ подвели итоги работы Международной выставке-форума «Россия». В церемонии участвовали руководители регионов и федеральных органов власти, общественных организаций, корпораций и СМИ.

Брянская область также представила свои достижения на выставке. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин вручил памятную статуэтку губернатору региона Александру Богомазу.

«Благодарен председателю Оргкомитета выставки-форума «Россия» Сергею Владиленовичу Кириенко, который отметил Брянскую область за вклад в выставку и за те достижения в экономике, социальной сфере, которые были представлены на нашем стенде», – подчеркнул Александр Богомаз.

Международную выставку-форум «Россия» за 8 месяцев посетили более 18 миллионов человек.