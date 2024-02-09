Центр бесплатной юридической помощи открыли в Брянске

Центр бесплатной юридической помощи в Брянске открыл президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов.

Торжественное открытие негосударственного Центра бесплатной юридической помощи при Адвокатской палате Брянской области прошло в областном центре. На это важное для региона событие прибыл вице-президент ФПА РФ, президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов. Также в мероприятии участвовал. президент Адвокатской палаты Брянской области Михаил Михайлов, депутаты, представители власти общественности.

«Открытие центра — наша возможность убедить граждан и органы власти, что адвокатура служит людям, служит обществу. Люди очень нуждаются именно в квалифицированной бесплатной юридической помощи», — подчеркнул президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов.

На мероприятии шла речь об открытии в будущем таких центров в районных центрах региона. Особое внимание на встрече уделили оказанию помощи участникам спецоперации и и родным. Военнослужащие смогли сразу задать волнующие их вопросы.

В Центре БЮП получить квалифицированную юридическую помощь смогут жители Брянской области в сложной жизненной ситуации. Он расположен на улице Фокина,102, к.1, пом. IV. Консультации проводят члены Адвокатской палаты Брянской области в будние дни с 10 до 16 часов по предварительной записи по телефону 34-50-15.

Фото Влада Абакумова