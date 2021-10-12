Брянские адвокаты впервые участвовали во Всероссийском чемпионате по мини-футболу

Теперь правозащитники готовятся ко Всероссийскому чемпионату по бильярду среди адвокатских палат субъектов РФ.

Команда брянских адвокатов приняла участие во Всероссийском чемпионате по мини-футболу. Чемпионат прошел о Владикавказе. Его организовали Федеральная палата адвокатов России и издание «Адвокатская газета». Чемпионат провели в России уже в 10-й раз. Брянска команда участвовала в нем впервые.

При поддержке президента Адвокатской палаты Брянской области Михаила Михайлова и вице-президента палаты Саида Кагерманова брянские адвокаты смогли подготовиться к соревнованиям.

В чемпионате приняли участие 27 команд. Победителем турнира стала команда Федерального союза адвокатов России, переигравшая в финальном матче команду Адвокатской палаты Удмуртской Республики. Бронзовые медали получили волгоградские адвокаты.

Теперь Адвокатская палата Брянской области готовится ко Всероссийскому чемпионату по бильярду среди адвокатских палат субъектов РФ. Чемпионат состоится 18-19 ноября. Чемпионат всероссийского уровня пройдет в Брянской области.