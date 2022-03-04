Часть антиковидных ограничений сняли в Брянской области

Масочный режим сохраняется.

Ещё ряд ограничительных мер сняли в Брянской области. Об этом сообщили на заседании оперштаба. Однако обязательно нужно носить маску или респиратор в общественных местах, транспорте, на предприятиях и в медучреждениях.

Сохраняется и ряд других ограничений.

Запрещено участие более 100 человек в массовых мероприятиях. На спортивных мероприятиях допускается не более 500 человек.

В кафе и ресторанах на одного посетителя должно приходиться четыре квадратных метра площади, но не более 70 человек. Также запрещено курить кальян в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах и закусочных.