За одну ночь еще четыре БПЛА сбила система ПВО над Брянской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр богомаз.

Минувшей ночью Министерство обороны России перекло четыре атаки на Брянскую область.

Так, над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом система противовоздушной обороны уничтожила два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

«Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Карачевским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

Следующее происшествие произошло над Брянским районом. Там система ПВО также уничтожила беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» – сказал Александр Богомаз.