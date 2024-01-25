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Четыре беспилотника сбила система ПВО над Брянщиной

2024, 25 января 08:06 Лента новостей
Четыре беспилотника сбила система ПВО над Брянщиной
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Четыре беспилотника сбила система ПВО над Брянщиной за час. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Вечером 24 января военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли четыре атаки на Брянскую область.

За час система противовоздушной обороны уничтожила четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией региона.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте»,— уточнил Александр Богомаз.

 

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