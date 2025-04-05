Четыре брянских энергообъекта пострадали при атаке ВСУ накануне. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне энергетическая инфраструктура Брянской области вновь подверглась атаке ВСУ.

При обстреле энергообъекта «Ивановка» и «Погар» произошёл обрыв проводов высоковольтной линии. Без электричества остались жители посёлка Случевск и населённых пунктов в Климовском районе.

А беспилотники ВСУ атаковали энергообъекты Климово и Хвощевская. Из-за этого отключились трансформаторные подстанции. Без электроснабжения остались жители посёлка Новый Ропск, а также Лемешовка в Севском районе.

В настоящее время электроснабжение специалисты восстановили.