Четыре сотрудника брянского СК ранены при атаке беспилотника

Четыре сотрудника брянского следственного комитета получили ранения при атаке беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

2 марта при проведении в Стародубском округе беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство. При атаке ранения получили сотрудники следственного комитета региона. Они проводили следственные действия на месте происшествия в.

«Следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВФУ. В настоящее время сотрудникам ведомства оказывается квалифицированная медицинская помощь», — уточнил Александр Богомаз.