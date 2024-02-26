Четыре территории в Брянске вошли в голосование по благоустройству

Четыре общественные территории в Брянске вошли в голосование по благоустройству. Об этом рассказали в городской администрации.

15 марта стартует Всероссийское голосование за благоустройство общественных территорий. На платформе 32.gorodsreda.ru жители будут выбирать те места, чье преображение они хотят увидеть в будущем году.

В Брянске в перечень для голосования вошли:

— парк Металлургов, расположенный по улице Ново-Советской в Бежицком районе,

— площадь Октябрьской революции и прилегающая территория в Советском районе,

— сквер 50-летия Советской Власти (сквер «Паровоз») между улицей Гомельской и улицей 2-я Аллея в Фокинском районе,

— парк «Олимпийский» за ГДК Володарского района.