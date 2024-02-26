Четыре территории в Брянске вошли в голосование по благоустройству
Четыре общественные территории в Брянске вошли в голосование по благоустройству. Об этом рассказали в городской администрации.
15 марта стартует Всероссийское голосование за благоустройство общественных территорий. На платформе 32.gorodsreda.ru жители будут выбирать те места, чье преображение они хотят увидеть в будущем году.
В Брянске в перечень для голосования вошли:
— парк Металлургов, расположенный по улице Ново-Советской в Бежицком районе,
— площадь Октябрьской революции и прилегающая территория в Советском районе,
— сквер 50-летия Советской Власти (сквер «Паровоз») между улицей Гомельской и улицей 2-я Аллея в Фокинском районе,
— парк «Олимпийский» за ГДК Володарского района.
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