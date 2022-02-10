Чиновника в Сельцо оштрафовали за выбоины на дороге

Асфальт пока не восстановили.

Прокуратура проверила информацию в СМИ об «убитых» дорогах в городе Сельцо. Сведения подтвердились. Так, покрытие проезжей части в районе дома № 38 по улице Парковой выполнено из слоя битого кирпича. А дороги в районе дома 20б по переулку Парковому, по улице 22 Партсъезда на всём протяжении улиц Пролетарской, Первомайской, переулка Лесного все в выбоинах, колеях и гребёнках.

Главе администрации Сельцо прокурор вынес представление. А ответственное за содержание дорог должностное лицо в администрации города оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Ремонт дорог контролирует прокуратуры.